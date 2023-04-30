«Всегда старался продвигать русское»: Шатилова о таланте и упорстве Зайцева Диктор Шатилова о Зайцеве: всегда продвигал русское, чтобы даже телогрейки были красивые

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев был первым в стране мальчиком из бедной семьи, почувствовавшим в себе талант художника, который добился признания благодаря своему характеру и упорству, поделилась с NEWS.ru воспоминаниями о модельере диктор Центрального телевидения Анна Шатилова. По ее словам, она знала Зайцева еще с 1960-х годов. В последний раз они виделись на его юбилее, 2 марта, когда Зайцеву исполнилось 85 лет.

Слава первый в нашей стране. Он стал номером один в мире моды, известным и уважаемым даже в Европе. Не до моды было, страна после войны, а Слава упорно шел, упорно, и вот он добился таких высот. Слава был талантливым человеком, он же писал картины. Он даже потом стал писать стихи, но это даже не стихи, а философские размышления. И так жалко, что он последние годы болел, говорить не мог, — рассказала Шатилова.

По ее словам, молодым поколениям есть чему поучиться у Зайцева.

Если с детства чувствуешь, что талантлив в чем-то — поешь, танцуешь, рисуешь, — упорно добиваться. Пусть за вами ни родители, никто не стоит. Бейся сам. И потом жизнь будет и красивой, и интересной, и ты будешь интересен всем, — сказала диктор.

Шатилова отметила, что более 50 лет работала на Красной площади и на Первомай, и 9 Мая модельер всегда помогал ей с нарядами. Диктор очень рада, что у нее дома есть коллекция очень красивых вещей от кутюрье.

Как он всегда старался [продвигать] русское. Эти павлопосадские платки... Он даже хотел, чтобы телогрейки были красивыми, он даже устроил показ мод! «Знаешь, какие телогрейки были красивые! О, что ты...» — поделилась она.

Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельер умер в больнице, куда был госпитализирован днем с жалобами на боли в области живота.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.