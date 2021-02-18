Врач рассказал о возможных причинах смерти Андрея Мягкова

Кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с NEWS.ru предположила, что могло стать причиной смерти советского актёра Андрея Мягкова. Ранее ряд Telegram-каналов написал о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.
Сердечная недостаточность не может быть сама по себе. Это следствие какого-то основного заболевания. У нас есть атеросклероз, которой в коронарных сосудах откладывает так называемые бляшки. Чем выше холестерин, особенно низкой плотности, тем выше риски возникновения бляшек. У пожилых он в основном повышен. Может быть у него (Мягкова) была ишемическая болезнь сердца, которая как раз приводит к тому, что из-за бляшек питание сердца затрудняется, и это влечёт за собой риски возникновения инфарктов. И от этого может развиваться сердечная недостаточность, — рассказывает доктор
Специалист заявляет, для того, чтобы предупредить острую сердечную недостаточность, нужно обследоваться хотя бы раз в год, особенно после 50 лет и проводить комплекс специальных сердечно-сосудистых исследований.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на 83-м году жизни в Москве скончался российский и советский актёр Андрей Мягков, любимый зрителю своими ролями по фильмам «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы».
Кадр из фильма «Служебный роман»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Братья Карамазовы»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Жестокий романс»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Гараж»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Дни Турбиных»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Гонки по вертикали»
kinopoisk.ru
Global Look Press