Врач рассказал о возможных причинах смерти Андрея Мягкова

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79-летняя польская актриса Барбара Брыльска заявила, что её партнёр по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Андрей Мягков, который умер в возрасте 82 лет, был прекрасным человеком и актёром.

У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актёром, прекрасным человеком, — рассказала актриса РИА Новости. Она подчеркнула, что очень любила Мягкова. По данным СМИ, родственники обнаружили актёра...