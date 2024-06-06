«Вложил в меня понимание обо всем самом важном»: Гагарина о Меладзе Полина Гагарина назвала Константина Меладзе своим учителем в жизни и шоу-бизнесе

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Полина Гагарина и Валерий Меладзе

Певица Полина Гагарина сообщила в интервью NEWS.ru, что сильнее всего в жизни и шоу-бизнесе на нее повлиял композитор Константин Меладзе. Как напомнила звезда, именно он подарил ей главные хиты и сформировал представление о профессии.

Два моих главных учителя в жизни — это время и люди, которые мне встречались на жизненном пути. Если говорить о шоу-бизнесе, то я могу назвать своим учителем моего музыкального продюсера Константина Меладзе, который много работал со мной. Он дал мне как артисту основные и главные хиты в моей жизни, вложил в меня понимание обо всем самом важном в профессии, — поделилась Полина.

Меладзе — автор песни Гагариной «Я тебя не прощу никогда». Певица работала с продюсером с 2010 по 2015 год. Сейчас артистка не уточнила, поддерживает ли она общение с Константином после начала специальной военной операции на Украине.

Гагарина готовится удивить поклонников новым шоу, которое пройдет 29 июня в столичных «Лужниках». По словам звезды, у нее и ее команды почти нет выходных: они много репетируют.

Ранее Полина Гагарина поделилась секретом воспитания детей. Певица рассказала, что старается не повышать голос на сына Андрея и дочь Мию, а также стремится всегда вставать на их сторону.