Полина Гагарина назвала качества, которые воспитывает в своих детях Певица Гагарина рассказала, что воспитывает в детях веру в свои силы

Певица Полина Гагарина рассказала в интервью NEWS.ru, что воспитывает сына Артема и дочь Мию так, чтобы они научились верить в себя. По словам артистки, она старается не повышать на них голос и все обсуждать с ними. Гагариной нравится чувствовать себя «садовником» по отношению к детям.

Я воспитываю детей исключительно в любви, задушевных разговорах, чутком вслушивании в их душу и сердце. Я стараюсь все и всегда обсуждать с ними, быть на их стороне и никогда не повышать на них голос. Мне как маме очень нравится чувствовать себя в какой-то мере садовником. Я выращиваю в душах моих детей то, что потом даст им самое ценное в жизни — любовь, семью, дружбу и веру в себя, — сказала Гагарина.

Сейчас сын певицы готовится к выпускным экзаменам в школе, а она сама — к сольному концерту в «Лужниках», который пройдет 29 июня. По словам Гагариной, у нее почти нет выходных.

Мы с моей командой постоянно репетируем. Каждый департамент ежедневно решает десятки разнообразных задач. У нас есть регулярные производственные совещания, чтобы вся работа в проекте велась синхронно и поэтапно. Сейчас остались буквально последние приготовления, — отметила Полина.

Сын Гагариной Артем родился в браке с актером Петром Кисловым. В этом году мальчику исполнится 17 лет. Дочь Мия появилась на свет в 2017 году, когда певица была замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым. Исполнительница хита «Обезоружена» развелась с отцом девочки в 2021 году.

Ранее Гагарина рассказала, что во время обеих беременностей она сильно поправлялась. Певица набирала примерно 30 килограммов, так как постоянно хотела есть. По словам артистки, она практически дралась с матерью, пытавшейся отнять у нее тарелку с пастой. Однако ей удалось избавиться от лишнего веса с помощью спорта. При этом Гагарина призналась, что продолжает испытывать любовь к вредной еде, в частности к чипсам и бургерам.