Путин поздравил Джигарханяна с юбилеем

https://static.news.ru/photo/42e55f6e-0559-11eb-85a6-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян 3 октября отмечает 85-летие. С этим событием звезду советского и российского кинематографа поздравил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, вдохновенно трудиться и воплощать в жизнь планы и замыслы Джигарханяну помогают талант актёра и режиссёра, а также неустанный творческий поиск и увлечённость любимым делом.

Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания. Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго, — говорится в послании президента, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Армен Джигарханян попал в книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участия в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, 26 сентября исполнилось 80 лет советской и российской актрисе и певице Людмиле Максаковой. Ещё с 1961 года она является артисткой Государственного Академического театра имени Е. Б. Вахтангова, а также лауреатом Государственной премии РФ (1995). Она полюбилась зрителям благодаря множеству ролей в спектаклях («Принцесса Турандот», «Маленькие трагедии», «Без вины виноватые», «Чайка» и другие) и в различных фильмах («Десять негритят», «Анна Каренина», «Притяжение» и ещё ряд картин).