Владимир Познер посоветовал россиянам книги для чтения в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3dc42066-79b2-11ea-9b50-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, какие книги россияне могут почитать, находясь в изоляции из-за пандемии коронаивруса. В своём списке он указал произведения российских классиков.

В первую очередь Познер выделил «Повести Белкина» Александра Пушкина, «Петербургские повести» Николая Гоголя, «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова, сообщает «ПолитЭксперт».

Это совершенно разное чтение и восприятие. Поэтому, хотя почти всё, что я назвал, так или иначе проходят в школе, я уверяю, что чтение сейчас будет совсем другое, нежели тогда, — сказал телеведущий.

Кроме того, журналист советует перечитать книги Льва Толстого, «Братьев Карамазовых» Фёдора Достоевского и «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.

Как писал NEWS.ru, жители России планируют читать произведения Стивена Кинга, Бориса Акунина и Льва Толстого во время карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. По результатам опроса книжного сервиса MyBook, наряду со Стивеном Кингом самым популярным автором стала американка российского происхождения Айн Ренд и её произведение «Атлант расправил плечи».