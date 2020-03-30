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Жители России планируют читать произведения Стивена Кинга, Бориса Акунина и Льва Толстого во время каранитна, введённого в связи с пандемией коронавируса.

По результатам опроса книжного сервиса MyBook, вместе со Стивеном Кингом самым популярным автором стала американка с российским происхождением Айн Ренд и её работа «Атлант расправил плечи», передаёт ТАСС.

На втором месте расположился Борис Акунин с приключениями Эраста Фандорина и циклом «История Российского государства», — отметили представители сервиса.

Третью и четвёртую позицию заняли «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, следом идёт роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Среди зарубежной и отечественной современной прозы россияне предпочли бестселлер от Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», роман о взрослении «Щегол» Донны Тартт и книги писательницы Дины Рубиной. Кроме того, респонденты проявили интерес к «Ведьмаку» польского писателя Анджея Сапковского.

Как писал NEWS.ru, музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, призванный поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько российских актёров будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.