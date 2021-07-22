Ведущий «России 1» назвал украинскую власть «шайкой убийц и мучителей»

Ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов в своём Telegram-канале оценил жалобу Генпрокуратуры РФ на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Журналист назвал киевские власти «шайкой убийц и мучителей русского народа» и призвал судить руководство соседней страны в Гааге.

Жалоба в ЕСПЧ на украинскую хунту — только первый шаг. Вся шайка убийц и мучителей русского народа должна оказаться на гаагской скамье подсудимых, а лучше на донецкой. Воронежская тоже сойдёт. Процесс «Народ против бандеровской тюрьмы русского народа» уже близок. Будет вам тогда и Шойгу в Мариуполе, и Путин в Тернополе, — отметил Попов.

РФ подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

В МИД России отметили, что сложившаяся на Украине обстановка не оставила России другого выбора, кроме задействования международных судебных инстанций.