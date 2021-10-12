«Вечные» станут одним из самых длинных фильмов Marvel

Режиссёр киноленты «Вечные» от Marvel Хлоя Чжао заявила в интервью, что хронометраж нового фильма про супергероев составляет 2 часа 30 минут. Она отметила, что с персонажами картины происходит множество событий. Об этом сообщает портал Fandango.

Она также добавила , что после титров будут показаны две сцены, которые станут большим сюрпризом для фанатов. Премьера фильма в России состоится 4 ноября этого года.

Ранее режиссёр и сценарист популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал в интервью CNN о создании главных героев. По словам автора идеи и всего проекта, персонажи тесно связаны с его прошлым и его личностью. Два главных героя — Сон Ки Хун и Чхо Сан Воо — получили имена в честь старых друзей Дон Хёка.

Игрой в кальмара называлась одна из детских игр, в которые режиссёр играл в детстве. В ней команде нападающих нужно было пробиться сквозь территорию, отдалённо напоминающую по форме кальмара. Команда защитников при этом пыталась остановить их. Как известно, многие дети в Южной Корее также играли в неё в детстве.

Сюжет сериала, по словам режиссёра, отражает «конкурентное общество», в котором люди живут сегодня. Это история о проигравших — тех, кто борется с трудностями повседневной жизни и всё равно остаётся позади, и победителях, «которые повышают свой уровень».