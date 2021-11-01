Вдова Кириллова резко ответила охраннику кладбища на похоронах мужа

Татьяна, вдова скончавшегося диктора Центрального телевидения Игоря Кириллова, резко ответила охраннику Новодевичьего кладбища, когда тот предложил ей доехать до могилы мужа на автобусе. Об этом NEWS.ru сообщили друзья народного артиста СССР, которые пришли на его похороны.

После отпевания Кириллова, состоявшегося в храме Новодевичьего кладбища, охранник предложил гостям и вдове сесть в автобус, чтобы с комфортом доехать до места захоронения диктора.

Пешком прогуляюсь! — резко ответила вдова Кириллова, повысив голос.

Охранник развёл руками, заметив, что «хотел как лучше». Мужчина признался, что нисколько не обиделся на поведение вдовы диктора, поскольку понимает, какое горе ей приходится сейчас переживать.

Участники траурного мероприятия рассказали NEWS.ru, что в храме вдова Кириллова не смогла сдержать чувств и расплакалась у гроба мужа. Татьяну утешал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также на похоронах Кириллова присутствовал телеведущий Александр Любимов и представители дикторского цеха — Ангелина Вовк, Евгений Кочергин.

Ранее диктор советского телевидения Анна Шатилова объяснила NEWS.ru, почему отказалась прийти на похороны Кирилова, которого знала почти 60 лет. По словам коллеги умершего, она побоялась, что ей станет плохо на кладбище, поскольку он был очень близким ей человеком.