Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии Ланового

https://static.news.ru/photo/ba49531e-615f-11eb-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, минувшей ночью он переведён в реанимацию. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Стало плохо, поэтому его перевели в реанимацию. Состояние с учётом возраста, болезней... Будем надеяться. Это последствия COVID, — приводит слова Крока телеканал «Звезда».

О том, что Лановой заболел коронавирусной инфекцией, стало известно ещё 2 января, он заразился вместе со своей супругой, народной артисткой РСФСР Ириной Купченко. По её словам, 31 декабря Лановой сдал тест на антитела, которых оказалось очень много, а ПЦР-тест указал на наличие COVID-19. На тот момент она сообщала, что его состояние «нормальное», однако позже актёр был госпитализирован.

Позже Кирилл Крок рассказывал, что опасности для жизни актёра нет, но врачи рекомендовали ему задержаться в больнице. Предполагалось, что он будет выписан 20 января. Однако теперь ситуация усугубилась. Стоит отметить, что 16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет, ему пришлось встречать день рождения на больничной койке.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса цыганского театра «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с коронавирусом. Об этом рассказала сама артистка, добавив, что в больнице почувствовала себя лучше.