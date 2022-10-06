В «Зарядье» покажут первую в мире оперу о креативных индустриях На церемонии вручения Russian Creative Awards покажут первую в мире оперу о креативных индустриях

Фото: Пресс-служба Russian Creative Awards

На церемонии вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards покажут уникальную оперную постановку про креативные индустрии. Либретто уже готово и находится в руках композитора Петра Айду, также активно пишется авторская музыка к постановке, которую исполнит оркестр народных инструментов и хор. Торжественное мероприятие пройдет 1 декабря в концертном зале «Зарядье».

По словам театрального режиссера Юрия Квятковского, все номинации, презентации номинантов и вручение наград будут облачены в форму современной оперы, а в самой постановке примут участие оперные солисты и хореографическая труппа.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в премии. На победу уже претендуют свыше 600 проектов из более чем 50 регионов России, это почти на 20% выше показателя прошлого года. Заявочная кампания продлится до 16 октября.

В пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, организаторы и эксперты обсудили актуальность премии для развития сферы креативных индустрий, творческую концепцию церемонии награждения и ход заявочной кампании. Как отметил замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, премия Russian Creative Awards даёт возможность увидеть большое число новых проектов и лиц, которые составляют креативную экономику страны.

Премия позволяет нам выявлять своих героев и показывать самых талантливых и креативных людей, способных претворять в жизнь по-настоящему интересные проекты, открывая новые национальные возможности и достижения. Это действенный механизм, который формирует общественные инициативы, популяризирует отрасль и вовлекает в нее все новых людей, — сказал он.

Журавский добавил, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике до 6%, а долю занятых в творческих профессиях граждан — до 15%.

Ранее был открыт прием заявок на Премию Рунета — 2022, которая будет вручена лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям российского сегмента Сети. Прием заявок продлится до 15 ноября, стоимость подачи одной заявки в основных и специальных номинациях составит 15 тысяч рублей.