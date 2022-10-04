Открылся прием заявок на Премию Рунета

Фото: Пресс-служба РАЭК

Открыт прием заявок на Премию Рунета — 2022, которая будет вручена лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям российского сегмента Сети. Прием заявок продлится до 15 ноября, стоимость подачи одной заявки в основных и специальных номинациях составит 15 тысяч рублей.

В этом году основными номинациями конкурса стали: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Медицина и здравоохранение», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации». Также открыты специальные номинации, такие как «Путешествия по РФ», «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Народов много — Родина одна» и «Культурные проекты в Сети».

Удивительно, как летит время. Премия Рунета будет вручена уже в 19-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета: на смену одним лидерам приходили новые амбициозные компании, а об иных лидерах прошлых лет мы уже и не вспоминаем, в то время как совершенно неожиданные стартапы вдруг взмывали в цифровую высь, — сказал идеолог премии Сергей Плуготаренко.

Голосование пройдет в два этапа: шорт-лист составит экспертный клуб из тысяч специалистов со всей страны, а экспертный совет выберет из шорт-листов по три равноправных лауреата. Торжественная церемония награждения состоится в декабре 2022 года в Москве. В этот день Премия Рунета будет вручена в основных и специальных номинациях, а также в народном голосовании, где победителя определят пользователи.

Премия Рунета за годы своего существования сумела стать настоящей престижной наградой, которая отмечает достижения лучших представителей сферы IТ. Сегодня уже сложно представить мир без цифрового контента, проведение такой премии в России — значимое событие для многих компаний, а также возможность заявить о себе новым игрокам рынка, — подчеркнул гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Организатор Премии Рунета — 2022 является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний — лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. В 2020 году информационно-аналитический портал NEWS.ru был объявлен лауреатом премии в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации».