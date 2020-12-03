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NEWS.ru стал лауреатом Премии Рунета: фото мероприятия

11:18, 04 декабря 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информационно-аналитический портал NEWS.ru был объявлен лауреатом Премии Рунета 2020 в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Торжественная церемония награждения участников прошла в Москве. Отметим, что в этом году был зафиксирован рекорд по числу желающих получить заветную награду — 1170 работ в 14 номинациях.

Награды в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» также были удостоены такие СМИ, как «МЕЛ», «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Культура.РФ» и «Новое радио».

Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский подчеркнул, что получение этой премии возносит награждённое СМИ на «российский интернет-олимп».

Напомним, что Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и Интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний — лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. С более подробной информацией об итогах мероприятия в этом году можно ознакомиться в нашем материале.

Мусейб Алекперов

Пресс-Служба Премии Рунета

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарина Догузова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие церемонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталия Мандрова и Валерий Рогоза

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Жидковский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарина Догузова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Емельянов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Сморгонский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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