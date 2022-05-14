В возрасте 74 лет умер певец Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов / Фото Станислав Красильников/ТАСС

На 75-ом году жизни в Москве скончался народный артист РСФР, певец и актёр Ренат Ибрагимов, об этом РИА Новости сообщила дочь исполнителя. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

Да, умер. Мне сейчас тяжело, — сказала она.

Ибрагимов родился в городе Львове, в семье военного. Певец мог петь на пяти языках. В репертуар Ибрагимова входили сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году он основал Театр песни Рената Ибрагимова.

12 мая стало известно, что скончался главный режиссёр и художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко. Ему было 70 лет.

В качестве режиссёра поставил более 60 спектаклей в России и за границей. Также в качестве актёра снимался в кино и сериалах: «Улицы разбитых фонарей-5» (2003), «Опера. Хроники убойного отдела-2» (2005), «Литейный, 4» (1-й сезон, 2008), «Морские дьяволы-2» (2007), «Левиафан» (2014) и других. Всего на его счету более 50 киноработ.