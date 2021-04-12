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В театре сообщили о дате и месте прощания с Верником

09:03, 13 апреля 2021
Эмиль Верник Эмиль Верник Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Начало церемонии прощания с главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмилем Верником назначено на 11:00 вторника, 13 апреля. Об этом сообщили представители пресс-службы Московского художественного театра имени Чехова.

Верника не стало 10 апреля. Мужчине было 96 лет. Об этом сообщил его сын, знаменитый артист Игорь Верник. Он подчеркнул, что в последние дни отец чувствовал себя неважно. Но несмотря на это, был на ногах и даже сидел за рулём.

Позднее стало известно, где и когда состоится прощание с Верником.

Прощание с народным артистом России Эмилем Григорьевичем Верником состоится во вторник, 13 апреля. Гражданская панихида пройдёт в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова с 11 до 12 часов, — говорится на сайте театра.

Отца Игоря Верника похоронят в столице на Востряковском кладбище.

Эмиль Верник был главным режиссёром Всесоюзного радио. За время его работы было сделано более 200 радиопостановок. Роли в радиоспектаклях исполняли Андрей Миронов, Олег Ефремов, Владимир Машков, Олег Табаков, Марина Неёлова.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в возрасте 55 лет после продолжительной болезни умерла народная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Пашкова.

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