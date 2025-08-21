Россиянам объяснили, чем Чебурашка круче Шрека и Микки-Мауса В «Союзмультфильме» сообщили, что Чебурашка несет тепло и любовь

Чебурашка стал любимым мультипликационным героем у россиян из-за искренности и трогательности, рассказали НСН в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм». Отмечается, что персонаж Эдуарда Успенского несет тепло, добро и любовь, что позволило ему обойти по популярности Микки-Мауса и Шрека.

Искренний, трогательный, похожий на ребенка герой не мог не тронуть сердца зрителей не только в России, но и за рубежом. Пронзительная доброта этого образа не оставляет равнодушным никого, — говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Рязанской области постановил взыскать с местного предпринимателя 20 тысяч рублей в пользу «Союзмультфильма». Причиной стало незаконное использование изображения Чебурашки, которое нарушило исключительные права правообладателей.