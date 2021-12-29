В Сети появились кадры спецэпизода к 20-летию фильма о Гарри Поттере

Портал «360 градусов» опубликовал несколько кадров из специального выпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», который выйдет на стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года. На них, помимо сыгравших главные роли актёров Дэниэла Рэдклиффа и Эммы Уотсон, можно увидеть Тома Фелтона (Драко Малфой), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Люка Янблада (Ли Джордан).

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис не привлёк к участию в съёмках спецэпизода автора романов Джоан Роулинг, заявив, что реюнион затрагивает лишь киновселенную Гарри Поттера, а Роулинг к ней якобы не имеет отношения. При этом на протяжении многолетних съёмок писательница всегда являлась консультантом на площадке и принимала непосредственное участие в подборе актёров и создании сценария. По неофициальной версии, решение об «изгнании» Роулинг может быть связано со скандалом, в который писательница попала из-за своих высказываний в Twitter о трансгендерных людях.

Впоследствии стало известно, что писательница всё же появится на экране, когда в ходе спецвыпуска актёры будут обсуждать, насколько сильно на них повлияли книги Роулинг. Однако о съёмке, сделанной специально для выпуска, речь не идёт: в программу будет включён фрагмент интервью, снятого в 2019 году, в ходе которого писательница рассказала о трудностях поиска актёра на главную роль.