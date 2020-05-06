В Санкт-Петербурге запустили агрегатор культурных событий города

https://static.news.ru/photo/abc3125a-8fad-11ea-bc0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Портал с анонсами всех культурных событий начал работать в Санкт-Петербурге. Перечень мероприятий посвящён 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Агрегатор доступен для всех желающих на сайте spbcult.ru. На нём ежедневно появляются подборки трансляций спектаклей и концертов, выходят анонсы виртуальных выставок по музеям, сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по культуре.

Отдельно на сайте выделены культурные события и образовательный контент для детей, а также список популярных платформ с трансляциями мировых событий, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, коллектив из 914 музыкантов исполнит произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» дистанционно. Управлять оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.