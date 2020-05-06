В Санкт-Петербурге запустили агрегатор культурных событий города

Портал с анонсами всех культурных событий начал работать в Санкт-Петербурге. Перечень мероприятий посвящён 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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Отдельно на сайте выделены культурные события и образовательный контент для детей, а также список популярных платформ с трансляциями мировых событий, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, коллектив из 914 музыкантов исполнит произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» дистанционно. Управлять оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.
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