Президент Владимир Путин заявил о постепенном возвращении страны к прежней жизни. Режимы ограничений в регионах постепенно смягчают. Правительство дорабатывает национальный план восстановления экономики. В нём учтут возобновление работы учреждений культуры. Причём планируется решить не только их текущие задачи, но и учесть перспективы развития. Об этом глава государства говорил на большом совещании с деятелями культуры. Всё главное — в материале NEWS.ru.
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