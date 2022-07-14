В Петербурге госпитализировали актера Ивана Краско

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Иван Краско

В Санкт-Петербурге госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Иван Краско. Он проходит обследование в больнице на Крестовском острове, сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на директора артиста Вячеслава Смородинова.

Ивана Краско поместили в больницу на Крестовском острове. Сейчас все под контролем, он проходит обследование, ему ставят капельницы, в общем, лечат качественно, — сказал он.

Смородинов пояснил, что актер был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо на даче. Медики обнаружили в его легких жидкость, выявили проблемы с сердцем и повышенную утомляемость. Сейчас артист чувствует себя несколько лучше.

Как долго Краско пробудет в больнице, директор сказать затруднился. При этом отметил, что спектакль с его участием запланирован на 24 июля, и актер «уже рвется в бой».

Летом 2021 года Краско перенёс инсульт. После этого у него начались проблемы со зрением. Однако актёр находил в себе силы играть на сцене. Также известно, что Краско переболел COVID-19.