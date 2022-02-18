В Москве умерла вдова Кира Булычёва, писатель-фантаст Кира Сошинская

В Москве умерла вдова Кира Булычёва Кира Сошинская. Как сообщает агентство «Москва», 88-летняя художница и писательница-фантастка скончалась в своём доме в Большом Тишинском переулке.

Предположительно, причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, — сказал собеседник агентства.

Кира Алексеевна Сошинская родилась 22 июля 1933 года. Она окончила Московский архитектурный институт и проектировала такие сооружения, как стадион «Локомотив» и Дом химии на Калужской. В качестве художницы и иллюстратора она работала над оформлением книг своего мужа, писателя Кира Булычёва, а также над журналами «Знание — сила» и «Советский Союз». Среди книг самой Киры Сошинской выделяются «Фёдор Трофимович и мировая наука», «Бедолага», «Подводный бык».

Ранее сообщалось, что российские актёры Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут сыграть в картине «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва про Алису Селезнёву. По предварительным данным, Хабенскому достанется роль профессора Селезнёва, а Бурунову предстоит стать Весельчаком У. Производством фильма занимается компания «Водород», съёмки собираются начать в августе 2021-го. Режиссёрское кресло займёт Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Аванпост»).