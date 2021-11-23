В Москве простились с Валерием Гаркалиным: фото церемонии

В Москве состоялась церемония прощания с актёром и педагогом Валерием Гаркалиным. Она прошла в Учебном театре ГИТИСа. Отпевание и похороны состоятся на Миусском кладбище.

Многочисленные ученики, коллеги и друзья пришли проститься с артистом. Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева на церемонии прощания вспомнила, как во время телефонных разговоров находящийся в больнице актёр не терял оптимизма.

Гроб вынесли из здания под аплодисменты. Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.