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В Москве простились с Валерием Гаркалиным: фото церемонии
Культура

В Москве простились с Валерием Гаркалиным: фото церемонии

15:50, 23 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве состоялась церемония прощания с актёром и педагогом Валерием Гаркалиным. Она прошла в Учебном театре ГИТИСа. Отпевание и похороны состоятся на Миусском кладбище.

Многочисленные ученики, коллеги и друзья пришли проститься с артистом. Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева на церемонии прощания вспомнила, как во время телефонных разговоров находящийся в больнице актёр не терял оптимизма.

Гроб вынесли из здания под аплодисменты. Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.

Режиссёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Шанина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным (слева) и актриса Вера Алентова (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Георгий Мартиросян

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина

Сергей Булкин/NEWS.ru

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