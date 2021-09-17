В Минкульте объяснили, почему в России не покажут «Искушение» Верховена

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Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении драме Пола Верховена «Искушение» из-за провокационной сцены. Она нарушает законодательство о свободе совести. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта, передаёт ТАСС.

В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, — объяснили в ведомстве.

Сюжет фильма основан на истории любви между двумя монахинями в Италии XVII века. Премьера должна была состояться в России 7 октября 2021 года. В июле 2021 года он был представлен на Каннском кинофестивале. Главные роли исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рамплинг.

Нидерландский и американский кинорежиссёр Пол Верховен известен по таким фильмам, как «Основной инстинкт», «Звёздный десант», «Вспомнить всё».

Ранее сообщалось что фильму отказывают в прокате «на основании подпункта „ж“ пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». Причина отказа относится к «иным определённым федеральными законами случаям».