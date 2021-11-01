Во МХАТе захотели навсегда отказаться от сотрудничества с Бузовой

В Московском Художественном академическом театре имени Горького (МХАТ) могут навсегда отказаться от приглашения актрисы и певицы Ольги Бузовой в спектакли. На этом настаивает новый генеральный директор театра Владимир Кехман, сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на источники.

Всё, что связано с хайпом, все эти приглашения Бузовой, подобные вещи Кехмана очень раздражают. Он требует от худрука театра Эдуарда Боякова немедленно прекратить подобные вещи, — передаёт агентство.

Кроме того, в театре могут прекратить ставить постановки с «патриотическим» и «сталинистским» содержанием.

Ранее стало известно об отмене во МХАТе спектакля «Чудесный грузин» с участием Бузовой. Показ должен был состояться 2 ноября.

Премьера «Чудесного грузина» прошла весной 2021 года. Народная артистка СССР Татьяна Доронина, возглавлявшая МХАТ в период с 1987 года до декабря 2018-го, в непечатных выражениях прокомментировала NEWS.ru появление экс-ведущей телешоу «Дом-2» на сцене.