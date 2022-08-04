В храме Христа Спасителя опровергли слух о проведении там концерта

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Храм Христа Спасителя

В Фонде храма Христа Спасителя назвали фейком информацию о якобы готовящемся там концерте «Хит-парад СССР», такое мероприятие даже не было запланировано на территории церковного учреждения, пишет Lenta.ru. Художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века» Дмитрий Сибирцев, который числился в списке участников шоу, также опроверг подобную информацию.

Нет, такого мероприятия не будет проводиться. Ни переговоров не велось, ни договор не заключался, это все какой-то фейк. Полагаю, что будем выяснять, кто этим занимается, — заверили в Фонде храма Христа Спасителя.

В программе концерта, который якобы должен был длиться два часа, значатся хиты Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона в исполнении проектов «ТенорА XXI века» и Vegas, куда входят солисты московских оперных театров. Однако Сибирцев подчеркнул, что их никто не приглашал на концерт в храме Христа Спасителя.

Насчет этого концерта — я вообще не понимаю, откуда он взялся и кто его инициировал. Мы на это дело не подписывались, я вам так скажу, — резюмировал музыкант.

Ранее Иван Ургант прокомментировал известие о том, что он едет на заработки в Европу с постановочной версией «Вечернего Урганта». Телеведущий заявил, это эта информация старая и неправдивая.