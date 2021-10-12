В ГИТИСе рассказали о состоянии госпитализированного Гаркалина

Народный артист РФ Валерий Гаркалин по-прежнему находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. Его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИСе, где преподаёт артист.

По-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации, — сказали в ГИТИСе.

О госпитализации 67-летнего актёра стало известно 5 октября. Как объяснила его дочь Ника, он дважды прививался. Однако в первом случае после препарата «КовиВак» у артиста не выработались антитела. Кроме того, на состоянии Гаркалина могли сказаться и сопутствующие заболевания — в частности, сердечная недостаточность.

Как сообщалось, у Гаркалина сильное поражение лёгких — 85% правого лёгкого и 75% левого. Он подключён к аппарату ЭКМО. Одновременно он подключён и к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По данным источника KP.RU, актёр находится в критическом состоянии.

Валерий Гаркалин сыграл свыше 80 ролей в кино и театре. Среди известных работ — «Катала» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000).