В «Фонде кино» рассказали, почему не помогут Сигалу с фильмом о Донбассе «Фонд кино» не поможет Сигалу с фильмом о Донбассе

Фото: dan-news.info

Стивен Сигал

«Фонд кино» не сможет помочь актеру и специальному представителю МИД России по гуманитарным связям с США Стивену Сигалу в финансировании документального фильма о событиях в Донбассе, рассказали NEWS.ru в пресс-службе организации.

«Фонд кино» не поддерживает документальные фильмы. У нас нет направления поддержки документального кино. <...> у нас таких конкурсов, статей физически не было никогда, — сказали в организации.

По словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, американский актер снимает документальный фильм о Донбассе. Для этого он во время своего визита в республику побывал на развалинах СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

С помощью будущей киноленты Сигал надеется «изменить свою точку зрения». Актер отметил, что «мир не знает правду», потому что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда не были в Донбассе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм. По ее мнению, он может получить финансовую поддержку от государства, если он подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.