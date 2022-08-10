В Госдуме поддержали идею Сигала снять документальный фильм о Донбассе Депутат Драпеко: в Госдуме готовы поддержать документальный фильм Сигала о Донбассе

Фото: Денис Пушилин

Денис Пушилин и Стивен Сигал

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею актера Стивена Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь фильму. Сигал также может получить финансовую поддержку от государства, если он подаст заявку в Минкульт и Фонд кино, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Если нужна будет помощь, какое-то содействие Государственной думы, мы, безусловно, ее окажем. Команда Сигала может совершенно законным образом подать заявку в Министерство культуры и Фонд кино и получить финансирование под свой проект, но для этого надо этот проект защитить перед министерским советом.<...> Вообще это замечательно, надо снимать документальное кино, — прокомментировала депутат.

Актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с Соединенными Штатами Стивен Сигал накануне посетил Донбасс. Он побывал в СИЗО в Еленовке и пообщался с украинскими военнопленными. Тогда глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американский режиссер будет снимать документальный фильм о войне в Донбассе. По его словам, с помощью будущей киноленты Сигал надеется «изменить взгляд на войну». Он также добавил, что после визита в республику актер понял, что «мир не знает правду», так как большинство тех, кто рассказывает о конфликте, не были на местах военных действий.