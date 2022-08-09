Стивен Сигал побывал на развалинах СИЗО в Еленовке

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Стивен Сигал

Актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с Соединенными Штатами Стивен Сигал посетил Донбасс, написал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, артист побывал на развалинах СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

Сигал ознакомился с доказательствами удара Вооруженных сил Украины по следственному изолятору, осмотрел осколки американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к атаке.

Утром 29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее заявил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили ещё 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

В ООН идет подготовка группы для проведения расследования обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Он рассказал, что в настоящее время согласовываются полномочия членов группы.