В Египте после реставрации откроют для посетителей знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера.
В настоящее время рабочие расчищают внутренние помещения. До официального открытия вход в неё закрыт даже для журналистов.
Как
После открытия туристы смогут попасть в помещения, расположенные под пирамидой, в том числе в гранитную комнату с саркофагом длиной семь метров на глубине 28 метров под землёй.
Власти уверяют, что реставрация практически завершена и объект скоро откроется для туристов.
Ранее NEWS.ru писал, что в некрополе египетской Саккары обнаружили десятки мумифицированных животных, в том числе мумии двух львят, нескольких крокодилов, птиц, кошек, кобр и мангустов.
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