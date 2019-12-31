https://static.news.ru/photo/a501d486-2c90-11ea-b3ae-fa163e074e61_660.jpg Пирамида Джосера Фото: Global Look Press

В Египте после реставрации откроют для посетителей знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера.

В настоящее время рабочие расчищают внутренние помещения. До официального открытия вход в неё закрыт даже для журналистов.

Как рассказали РИА Новости специалисты, в пирамиде были укреплены основание, внешние стены, а также внутренние помещения и каменные полы, установлена система освещения и вентиляции. В коридорах были отремонтированы стены, украшенные фресками.

После открытия туристы смогут попасть в помещения, расположенные под пирамидой, в том числе в гранитную комнату с саркофагом длиной семь метров на глубине 28 метров под землёй.

Власти уверяют, что реставрация практически завершена и объект скоро откроется для туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что в некрополе египетской Саккары обнаружили десятки мумифицированных животных, в том числе мумии двух львят, нескольких крокодилов, птиц, кошек, кобр и мангустов.