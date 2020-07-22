В Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева

https://static.news.ru/photo/af3bcb78-ccc2-11ea-bc32-fa163e074e61_660.jpg Фото: greatcircus/facebook.com

Во время строительных работ Большом Московском государственном цирке нашли приспособление, которое могло послужить генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой при покушении.

Предметы представляют собой железные пластины, которые способны оборонить от атаки огнестрельным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей цирка на проспекте Вернадского. Отмечается, что каждая из пластин имеет толщину 7 мм, и они были вмонтированы в деревянные перила. Об их существовании не догадывались более 40 лет.

В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод — конструкции были изготовлены как элемент защиты, — говорится в сообщении.

Собеседники агенства напомнили, что при жизни Брежнев очень любил цирк, и именно благодаря ему он был достроен. Для его машины был построен подземный гараж, откуда в правительственную ложу можно было подняться на лифте.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году на торги выставили водительское удостоверение Леонида Брежнева. Стартовая цена за права известного политического деятеля составила 1,35–1,5 млн рублей.