Ушёл из жизни один из основателей группы Vanilla Fudge Тим Богерт

https://static.news.ru/photo/262a6a86-57ed-11eb-8a68-fa163e074e61_660.jpg Тим Богерт Фото: Wikimedia

Бывший бас-гитарист и вокалист знаменитой американской группы Vanilla Fudge Тим Богерт скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега, барабанщик коллектива Кармайн Эппис.

Он был моим другом более 50 лет. Тим был уникальным бас-гитаристом, он вдохновил много, много басистов во всём мире. <...> Мне будет его не хватать. Я буду скучать по нашим разговорам, шуткам, по тому, как мы могли говорить о музыке, о чудесных временах, которые у нас были, и о том, как мы создавали убойную музыку вместе. Возможно, единственный плюс в том, что когда ты знаешь, что кто-то близкий тебе страдает от тяжёлой болезни, то можешь сказать ему, как ты его любишь и почему ты его любишь. <...> Между нами не осталось ничего невысказанного, и я благодарен за это, — написал Эппис в Facebook.

Богерт умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В 1966–1967 годах он стоял у истоков Vanilla Fudge, которая одной из первых стала исполнять психоделический рок, но не ограничивала себя в этом жанре: в какой-то момент она играла даже хэви-метал. Позже такие гиганты, как музыканты групп Deep Purple, Led Zeppelin, Yes, Uriah Heep, признавались, что на них повлияло творчество Vanilla Fudge.

Группа несколько раз распадалась и воссоединялась, и неизменно в её составе был Тим Богерт — вплоть до 2009 года, когда он покинул команду окончательно. С тех пор он участвовал в ряде проектов в качестве сессионного музыканта. Но и раньше, в перерывах между деятельностью группы, Тим принимал участие в неординарных формациях. Так, после первого распада Vanilla Fudge он выступал в составе супергруппы — трио, состоящего из Богерта, Эпписа и ещё одной легенды рок-музыки, гитариста Джеффа Бека.

Как ранее писал NEWS.ru, в ноябре стало известно о кончине выдающегося клавишника, бывшего лидера Uriah Heep Кена Хенсли. Он всего на полтора месяца пережил своего экс-коллегу по группе барабанщика Ли Керслейка.