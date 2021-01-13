Умерший за рулём актёр Гусев спешил на празднование годовщины свадьбы

https://static.news.ru/photo/10f8a710-5656-11eb-9997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Дмитрий Гусев, скончавшийся накануне в Москве за рулём автомобиля, торопился на встречу с женой. Как рассказала агент артиста Мария Крыжанская, супруги собирались отмечать годовщину свадьбы.

Она пояснила, что Дмитрий участвовал в съёмках в московском районе Печатники. По окончании съёмочного дня он сел в машину, однако успел проехать совсем небольшое расстояние.

Информацию, почему это случилось, я думаю, будут выяснять врачи. Совершенно точно известно, что он отъехал метров 500, видимо ему стало плохо. Он успел снять ногу с газа и немножечко врезался в тротуар. Машина дымилась, и увидели, что он умер. То ли рабочие, то ли гаишники — кто-то увидел. Там уже сидел Димочка неживой. Это, видимо, остановка сердца, — приводит слова Крыжанской Пятый канал.

Агент также отметила, что никаких предпосылок к трагедии не было. График Дмитрия был щадящим, он не испытывал серьёзных физических и моральных нагрузок. Также он не жаловался на плохое самочувствие. Актёру было 45 лет, у него осталось двое детей.

С соболезнованиями выступил Театр на Юго-Западе, где Гусев служил с 2001 года. Его смерть названа невосполнимой утратой.

Мы потеряли невероятного по своей энергетике артиста, безмерно трудолюбивого, отдававшегося театру без остатка, полного обаяния и таланта. Своим появлением на сцене он приковывал к себе всё зрительское внимание и удерживал его до конца, — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Место и время прощания с артистом пока не определены. Они будут названы позднее.

Актёр был известен по многочисленным ролям в кино и сериалах. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года служил в Театре на Юго-Западе, писал NEWS.ru.