Умерла народная артистка России Александра Жигалова

Фото: vk.com/orendrama

Народная артистка России Александра Жигалова

Народная артистка России Александра Жигалова скончалась на 95-м году жизни, сообщила пресс-служба Оренбургского драматического театра имени М. Горького. Прощание с актрисой состоится 20 декабря в Оренбурге.

Скорбная весть пришла в наш театр. Сегодня, 18 декабря 2023 г., ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии, — говорится в сообщении.

Жигалова служила в оренбургском театре с 1960 года. Она играла Дездемону в «Отелло», Василису Егоровну в «Капитанской дочке», Фенису в «Изобретательной влюбленной» и много других ярких ролей. Последние годы Жигалова не выходила на сцену театра, но всегда интересовалась творческой жизнью. Коллеги выразили соболезнования родным и близким народной артистки.

Ранее скончался художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев. Народного артиста России не стало в возрасте 83 лет. Гусев проработал дирижером оркестра более 50 лет.

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