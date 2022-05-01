Умерла кантри-певица Наоми Джадд Кантри-певица Наоми Джадд умерла в 76 лет

Американская кантри-певица Наоми Джадд / Фото Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американская кантри-певица Наоми Джадд, участница дуэта The Judds, умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на заявление дочери исполнительницы.

Сегодня мы, сёстры, пережили трагедию. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за болезни. Мы разбиты и ощущаем глубокое горе. Мы знаем, что так же, как мы любили ее, она была любима своей публикой, — сообщила дочь певицы.

Дайана Эллен «Наоми» Джадд родилась 11 января 1946 года в городе Ашленд, штат Кентукки, США. Посещала школу медсестёр. В 1983 году вместе с дочерью Вайнонной создала дуэт The Judds. Группа выпустила пять студийных альбомов, которые получили платиновый и золотой статус. Мать и дочь пять раз становились лауреатами премии Grammy, становились обладателями и других наград.

Младшая дочь Наоми — актриса Эшли Джадд,

Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни. Ранее актёру диагностировали рак языка четвёртой стадии. Он проходил курсы лучевой и химиотерапии.