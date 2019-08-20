https://static.news.ru/photo/18f66cce-c37a-11e9-89a6-fa163e074e61_660.jpg Александра Назарова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова. Народной артистке России исполнилось в июле 79 лет.

О трагедии сообщили в Театре имени Ермоловой, где Назарова работала больше 40 лет.

Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства, — сообщается на сайте Театра Ермоловой.

О дате, времени и месте прощания будет известно позже, отметили в театре.

Назарова снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Она сыграла роль учительницы в «Мелочах жизни», Розу Марковну в «Воровке» и «Воровка-2. Счастье напрокат». Наибольшую популярность принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Вики Прутковской в юмористическом сериале «Моя прекрасная няня».

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