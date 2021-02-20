Умер скульптор Артуро Ди Модика, создавший «Атакующего быка» в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/45b31170-738e-11eb-ba97-96000091f725_660.jpg Артуро Ди Модика Фото: AP Photo/Craig Ruttle/ТАСС

В Италии в возрасте 80 лет умер скульптор Артуро Ди Модика, который создал бронзовую статую «Атакующий бык», установленную в Нью-Йорке.

Мужчина скончался после нескольких лет борьбы с тяжёлой болезнью. Он проживал в собственном доме в городе Виттория на острове Сицилия.

«Атакующий бык» впервые был установлен перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи в 1989 году. При этом у властей не было получено разрешение на установку. Скульптура символизирует способность американцев преодолевать неудачи.

Артуро Ди Модика переехал в США в 70-е годы. Большую часть жизни он прожил в этой стране и только в последние годы находился на Сицилии, сообщает RAI NEWS 24.

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