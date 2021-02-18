СМИ: врачи пытались реанимировать Андрея Мягкова

https://static.news.ru/photo/3aed2c94-71cc-11eb-b069-96000091f725_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российского и советского актёра театра и кино Андрея Мягкова не стало рано утром 18 февраля. Родственники вызвали скорую помощь после того, как обнаружили артиста в бессознательном состоянии около 4 часов утра по московскому времени.

Прибывшие в квартиру к семье Мягкова медики скорой помощи пытались реанимировать актёра, однако их попытки оказались безуспешными. Врачи констатировали смерть пациента в 04:40 утра, сообщает 5tv.ru.

На 83-м году жизни в Москве скончался российский и советский актёр Андрей Мягков. Актёр играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года.

Наиболее известными его работами в кино стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы, писал NEWS.ru.