Умер продюсер, режиссер и создатель группы The Monkees Боб Рейфелсон

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Боб Рейфелсон

Американский режиссер, кинопродюсер, сценарист и сооснователь группы The Monkees Боб Рейфелсон умер в возрасте 89 лет в своем доме в Аспене, штат Колорадо, сообщила The Hollywood Reporter его жена Габриэль. Причины его кончины не называются.

Рейфелсон считается одним из пионеров «Нового Голливуда» — периода конца 1960-х — 1970-х годов, когда независимое кино стало набирать популярность. Одним из первых его проектов стал комедийный сериал о рок-группе, специально для которого Рейфелсон и его коллега Берт Шнайдер основали группу The Monkees, набранную из музицирующих актеров. Ситком, снятый на волне популярности групп в стиле The Beatles, имел громкий успех и в 1967 удостоился премии «Эмми».

Художественный фильм «Голова» с участием The Monkees стал режиссерским дебютом Рейфелсона, а его сценарий был написан совместно с другом режиссера, начинающим актером Джеком Николсоном. Известность последнему принес фильм Рейфелсона «Пять легких пьес» , номинированный в 1971 году на «Оскар». Также Николсон снялся в главной роли в фильме Рейфелсона «Почтальон всегда звонит дважды».

Еще одним известным проектом режиссера стал фильм 1976 года «Оставайся голодным», ставший одним из первых в карьере Арнольда Шварценеггера. Сыгравший роль культуриста Джо Санто Шварценеггер получил премию «Золотой глобус» как самый многообещающий актер.

Одними из последних режиссерских работ Рейфелсона стали триллер «Кровь и вино» 1996 года с Николсоном, Дженнифер Лопес и Майклом Кейном, а также боевик «Дом на Турецкой улице» 2002 года с Сэмюэлем Л. Джексоном и Миллой Йовович в главных ролях.

Ранее стало известно, что на 92-м году жизни скончался французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян. По словам его супруги, причиной его смерти стал возраст. Во всем мире Трентиньяна знают по фильмам «Обгон», «Конформист», «И Бог создал женщину», «Мужчина и женщина».