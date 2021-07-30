Умер бывший декан журфака МГУ Ясен Засурский

Скончался президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Об этом говорится на сайте факультете.

О причинах смерти не сообщается . О дате и месте прощания с Засурским также пока неизвестно.

С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны, - говорится на сайте факультета.

Засурскому был 91 год. Он был специалистом по зарубежной литературе, доктором филологических наук, профессором. Является автором более 200 научных работ, в том числе 16 монографий. В качестве декана возглавлял факультет журналистики 42 года — с 1965 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что возрасте 80 лет скончался советский и российский композитор Борис Емельянов, известный по песне Михаила Боярского «Сяду в скорый поезд».