Умер французский кинорежиссёр Бертран Тавернье

https://static.news.ru/photo/2c61f4da-8d82-11eb-9f7c-96000091f725_660.jpg Бертран Тавернье Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Французский кинорежиссёр и сценарист Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили в Институте Люмьер, сообщает La Croix.

Супруга Сара, дети Нильс и Тиффани, внуки, Институт Люмьера и Тьерри Фремо с грустью и болью сообщают вам об уходе из жизни Бертрана Тавернье, — сообщили в организации.

Avec son Ã©pouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut LumiÃ¨re et Thierry FrÃ©maux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier. pic.twitter.com/apVuXzYgmS — Institut LumiÃ¨re (@InstitutLumiere) March 25, 2021

О причинах смерти мастера не сообщается.

На счету Тавернье около тридцати фильмов, в том числе «Прямой репортаж о смерти», «Безупречная репутация», «Жизнь и ничего больше» и «Набережная Орсе». Работы режиссёра получили несколько престижных европейских кинонаград — «Серебрянного медведя», «Золотого медведя», приз Каннского фестиваля и премию BAFTA.

Накануне голливудский актёр, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал умер в США на 88-м году жизни из-за осложнений после шунтирования. О смерти артиста рассказала его супруга Сони.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой. Её похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Артистка ушла из жизни 10 марта. До этого у неё диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Прощались с ней в Новодевичьем монастыре. Мероприятие посетили десятки поклонников и друзей музыканта.