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Умер французский кинорежиссёр Бертран Тавернье

18:51, 25 марта 2021
Бертран Тавернье Бертран Тавернье Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Французский кинорежиссёр и сценарист Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили в Институте Люмьер, сообщает La Croix.

Супруга Сара, дети Нильс и Тиффани, внуки, Институт Люмьера и Тьерри Фремо с грустью и болью сообщают вам об уходе из жизни Бертрана Тавернье, — сообщили в организации.

О причинах смерти мастера не сообщается.

На счету Тавернье около тридцати фильмов, в том числе «Прямой репортаж о смерти», «Безупречная репутация», «Жизнь и ничего больше» и «Набережная Орсе». Работы режиссёра получили несколько престижных европейских кинонаград — «Серебрянного медведя», «Золотого медведя», приз Каннского фестиваля и премию BAFTA.

Накануне голливудский актёр, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал умер в США на 88-м году жизни из-за осложнений после шунтирования. О смерти артиста рассказала его супруга Сони.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой. Её похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Артистка ушла из жизни 10 марта. До этого у неё диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Прощались с ней в Новодевичьем монастыре. Мероприятие посетили десятки поклонников и друзей музыканта.

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