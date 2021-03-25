Умер французский кинорежиссёр Бертран Тавернье

На счету Тавернье около тридцати фильмов, в том числе «Прямой репортаж о смерти», «Безупречная репутация», «Жизнь и ничего больше» и «Набережная Орсе». Работы режиссёра получили несколько престижных европейских кинонаград — «Серебрянного медведя», «Золотого медведя», приз Каннского фестиваля и премию BAFTA.
Накануне голливудский актёр, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал умер в США на 88-м году жизни из-за осложнений после шунтирования. О смерти артиста рассказала его супруга Сони.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой. Её похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Артистка ушла из жизни 10 марта. До этого у неё диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Прощались с ней в Новодевичьем монастыре. Мероприятие посетили десятки поклонников и друзей музыканта.