Актёр Джордж Сигал умер после шунтирования

https://static.news.ru/photo/5135b59c-8c49-11eb-910f-96000091f725_660.jpg Джордж Сигал Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал умер в США на 88-м году жизни. О смерти артиста рассказала его супруга Сони.

Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования, — заявила Сони Сигал изданию Deadline.

Джордж Сигал родился в предместье Нью-Йорка в семье иммигрантов из России. Стал популярным артистом, исполнив роль в романтической комедии «С шиком» (1973). За неё Сигал получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр». Также он номинировался на премии «Оскар» и BAFTA.

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