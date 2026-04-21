Нелегальные торговцы заполонили площадь напротив вокзалов в Новокузнецке

В Новокузнецке нелегальные торговцы заполонили площадь напротив железнодорожного и автовокзала, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на местных жителей. По их словам, продавцы перегородили вещами все проходы.

Незаконные торговцы оккупировали площадь, перегородили проходы лотками со шмотками и продуктами питания. В результате бездействия торговцы перешли на новый уровень — теперь они заезжают на тротуары на грузовиках и торгуют прямо из кузова. Понятно, что ни о каких санитарных условиях и речи нет, — возмутился один из горожан.

В администрации Новокузнецка сообщили, что на нелегальных торговцев уже давно обратили внимание. Как отметили местные власти, на площади регулярно проводят рейды, ближайший из которых запланирован на 24 апреля 2026 года. Нарушителям читают лекции и предлагают им работать на законных рядах.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли 30 точек нелегальной торговли. Полицейские проверили ларьки по продаже цветов. Большинство нарушителей работали без необходимых документов, а точки мешали проходу пешеходов.