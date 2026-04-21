21 апреля 2026 в 13:50

РЖД накажут миллионным штрафом за жесткую посадку Ми-8

Кассация поддержала взыскание с РЖД 226 млн рублей после инцидента с Ми-8

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с ОАО «Российские железные дороги», выступающего арендатором вертолета Ми-8, более 226 млн рублей в пользу собственника воздушного судна — ООО «Авиационно-промышленная компания „Вектор“», сообщает РИА Новости. Причиной стала жесткая посадка вертолета в Иркутской области в 2022 году.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика только реальный ущерб. Требование истца о компенсации более 204 млн рублей упущенной выгоды суд отклонил. В январе этого года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил бывшего советника РЖД экс-совладельца лизинговых компаний Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима и штрафу в 2 млн рублей за мошенничество на 982 млн рублей. Его признали виновным в трех эпизодах особо крупного мошенничества, включая хищение через подставные договоры займа. Вину он не признал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
