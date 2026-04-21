РЖД накажут миллионным штрафом за жесткую посадку Ми-8

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с ОАО «Российские железные дороги», выступающего арендатором вертолета Ми-8, более 226 млн рублей в пользу собственника воздушного судна — ООО «Авиационно-промышленная компания „Вектор“», сообщает РИА Новости. Причиной стала жесткая посадка вертолета в Иркутской области в 2022 году.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика только реальный ущерб. Требование истца о компенсации более 204 млн рублей упущенной выгоды суд отклонил. В январе этого года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил бывшего советника РЖД экс-совладельца лизинговых компаний Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима и штрафу в 2 млн рублей за мошенничество на 982 млн рублей. Его признали виновным в трех эпизодах особо крупного мошенничества, включая хищение через подставные договоры займа. Вину он не признал.