Уборщица из Новосибирска потребует компенсацию за несправедливое обвинение Сибирячка подала в суд после оправдания за кражу

Уборщица из Новосибирска, оправданная за кражу сумки, будет требовать компенсацию, сообщает «КП-Новосибирск». Ранее несправедливо осужденная женщина рассказала, что пребывание в СИЗО подорвало ее здоровье: после освобождения ей диагностировали диабет второго типа. Также во время содержания она столкнулась с хроническим бронхитом.

Я подаю кассационную жалобу на компенсацию, буду требовать 7 млн рублей. Сейчас я работаю на прежнем месте, меня поддерживают родные, друзья, коллеги. В мае поеду в Киргизию на повторное обследование и реабилитацию, — рассказала уборщица.

Женщина подчеркнула, что из-за решения суда на протяжении полутора лет была в разлуке с семьей. По ее словам, она даже пропустила рождение внучки.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре местного жителя осудили на девять лет колонии за убийство шестилетней давности. До этого мужчина получал серию оправдательных приговоров, но надзорный орган из раза в раз подавал апелляцию.