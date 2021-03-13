Артистку Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

https://static.news.ru/photo/27e17b7c-83fc-11eb-b3c6-96000091f725_660.jpg Людмила Лядова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову похоронили рядом с матерью. Траурная церемония прошла 13 марта на Кунцевском кладбище в Москве, рассказала журналистам коллега и подруга покойной Рада Симбирева. Артистка ушла из жизни 10 марта. До этого у неё диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

Людмилу Лядову похоронили, — цитирует собеседницу ТАСС.

Прощались с ней в Новодевичьем монастыре. Мероприятие посетили десятки поклонников и друзей музыканта. Среди них — певцы Игорь Наджиев и Руслан Кадиров. Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого.

Лядова является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народной артисткой РСФСР (1984), а также была награждена орденами Дружбы (1997), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2005, 2000), Почёта (2011). Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Произведения Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. За свою творческую карьеру Лядова написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».

Накануне народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в возрасте 95 лет в Норвегии. Об этом сообщила дочь актёра Ирина. Причина смерти не уточняется. Последние годы артист жил в городе Тронхейм. Конопацкий играл в Театре имени Ленсовета и Театре имени Комиссаржевской. На его счету десятки ролей. В кино он дебютировал в 1960 году в фильме Сергея Микаэляна «Разноцветные камешки». Там он сыграл одну из главных ролей — молодого астрофизика по имени Павел Евгеньевич, писал NEWS.ru.