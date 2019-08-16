https://static.news.ru/photo/d29e411c-c003-11e9-bea3-fa163e074e61_660.jpg Роман Леденёв Фото: mosconsv.ru

Народный артист России композитор Роман Леденёв скончался на 89 году жизни.

По данным пресс-службы Союза кинематографистов РФ, смерть наступила 15 августа.

Музыку талантливого композитора, лауреата государственной премии, старейшего профессора кафедры сочинения Московской консерватории и авторитетного члена Гильдии композиторов Союза кинематографистов можно услышать в таких фильмах, как «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон».

Свои соболезнования родным и близким Леденёва выразили председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, первый зампредседателя Союза, гендиректор Госфильмофонда Николай Бородачёв и другие члены правления организации.

Известный композитор родился 4 декабря 1930 года в Москве. Среди его работ отмечаются «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, «Триптих памяти Свиридова», симфоническая повесть «Зимний путь», «Концертная речитация» для виолончели с оркестром и «Десять эскизов», «Времена года» для двух хоров и инструментального ансамбля.

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