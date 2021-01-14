Умер актёр театра Табакова Александр Воробьёв

https://static.news.ru/photo/2efd7c48-572f-11eb-864c-fa163e074e61_660.jpg Александр Воробьёв Фото: tabakov.ru

Актёр театра и кино Александр Воробьёв скончался в Москве. О его смерти сообщила пресс-служба Московского театра Олега Табакова, в котором артист служил больше 30 лет.

Звезда сериалов ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Черед месяц, 14 февраля, он мог бы отметить очередной день рождения.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход — большое горе для всех нас, — сказано в сообщении театра.

Причина смерти не уточняется.

Заслуженный артист России Александр Воробьёв родился в Гомеле в 1962 году, в 1979-м поступил в ГИТИС, после окончания играл в Московском областном театре драмы, а с 1989 года — в театре Олега Табакова. Он сыграл более 50 ролей в кино, в том числе в картинах «Ирония судьбы. Продолжение», «Содержанки», «Любовь под прикрытием», «Адмирал», «Дальнобойщики» и множестве других.

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