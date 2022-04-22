Украинские беженцы избили в Италии звезду «Бумера-2»

Звезда «Бумера-2» актриса Агния Бродская пожаловалась, что её избили в Италии украинские беженцы. Она опубликовала в соцсети виде со следами побоев и рассказала, что уже заявила о произошедшем в полицию, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл возле дома Бродской. По словам 42-летней актрисы, беженцы напали на неё только потому, что она «русская еврейка». Больше всего Бродская недоумевает, что она лично сделал обидного беженцам, с учётом того, что давно проживает в Италии.

Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы Италии, тем более я гражданка Италии, — рассказала артистка.

Агния Бродская — дочь известного советского и российского актёра Василия Мищенко. Актриса известна российскому зрителю по фильмам «Русские в городе ангелов», «Курсанты», «Московская сага», «Бумер. Фильм второй», «А счастье где-то рядом» и другим.

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